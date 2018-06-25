مونديال روسيا: المغرب 2-2 اسبانيا | البرتغال 1-1 ايران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (كأس العالم)

إنطلقت قبل قليل مباراة المنتخب المغربي مع منتخب إسبانيا في مباراته الأخيرة عن المجموعة الثانية في كأس العالم روسيا 2018، بحثًا عن تسجيل أول هدف، وتحقيق أول نقطة بعد الخروج نهائيًا من المسابقة، نتيجة هزيمته في مباراتين أمام إيران والبرتغال 1/0.

وحسب تقارير مغربية فإن المدرب الفرنسي هيرفي رونارد لن يجري تغييرات على تشكيلة المنتخب المغربي أمام إسبانيا، حيث سيلعب بالتشكيلة الأساسية التي أشركها أمام البرتغال رغم إقصائه نهائيًا.

وغادر لاعب الوسط يوسف أيت ناصر بعثة المنتخب المغربي، عائدًا نحو فرنسا بعد إصابته في الركبة، ليغيب عن المباراة ليفقد فرصة المشاركة ولو لدقائق.

وأشرك الفرنسي هيرفي رينار في المباراتين السابقتين 18 لاعبًا، ولم يشارك في مباريات كأس العالم 5 لاعبين وهم: الحارسان ياسين بونو، وأحمد رضا التكناوتي، واللاعبون حمزة منديل، ويوسف نصيري، ويوسف أيت ناصر.

وقد تشكل مباراة المغرب وإسبانيا فرصة لهشام منديل ويوسف نصيري للمشاركة ولو كبدلاء.

كما إنطلقت مباراة المنتخب البرتغالي بطل أوروبا و منتخب إيران ضمن بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا في ملعب أرينا في سارانسك بالجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

ويحتاج "برازيل أوروبا" إلى التعادل فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي كونهم يتقاسمون صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع إسبانيا ، ولكن المفاجأة التي قد تطيح بالمنتخب من الدور الأول تتمثل في فوز إيران، كما أن تعادل المغرب مع إسبانيا أو فوزه يصبان في مصلحة البرتغال.

وتتساوى البرتغال وإسبانيا في كل شيء بالمجموعة، أربع نقاط من فوز وتعادل، أربعة أهداف لصالحهما، هدف في مرمى كل منهما، والفيصل الوحيد هو نقاط اللعب النظيف التي منحت إسبانيا الصدارة.