ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي في حال فشل صفقة نيمار

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (صحف)

قرر نادي ريال مدريد الإسباني الدخول في الصراع القوي على خدمات المهاجم الدولي الفرنسي "كيليان مبابي" لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ريال مدريد يريد الحصول على "مبابي" لتدعيم خط الهجوم، رغم صعوبة تفريط باريس سان جيرمان به بعد الحصول عليه في الموسم الماضي من موناكو الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أن هناك اهتمام كبير من قبل عملاقي مدينة مانشستر، لضم المهاجم الفرنسي ويحاولان استغلال أزمة النادي الفرنسي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع قانون اللعب المالي النظيف.

وتراقب الأندية مصير "مبابي" في حالة فرض أي عقوبات ضد ناديه، تجبر باريس سان جيرمان على التفريط في اللاعب الشاب قبل بداية الموسم القادم.

ويسعى ريال مدريد إلى الحصول على لاعب يمتلك اسم كبير في عالم كرة القدم، ولكن بعد رفض "ناصر الخليفي" رحيل البرازيلي "نيمار دا سيلفا" عن الفريق تغير الإتجاه نحو "مبابي".

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