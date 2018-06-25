المغرب يواجه الماتادور الاسباني في آخر مبارياته بكأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يلعب منتخبا إسبانيا والمغرب وجهاً لوجه في كالينينجراد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. لكن أهداف المنتخبين ستكون مختلفة تماماً، أما كتيبة أسود الأطلس فستُحاول الخروج بانتصار شرفي.

و من المرجح أن تفوز كتيبة المدرب فيرناندو هييرو في المباراة، على الرغم من معاناتها أمام إيران خلال مباراتها الأخيرة، نجحت إسبانيا في أن تقول الكلمة الأخيرة وحافظت على سلسلتها الرائعة من دون خسارة. إذ لم تتجرع لاروخا مرارة الهزيمة في آخر 22 مباراة، وتحديداً منذ خروجها على يد إيطاليا في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2016.

في المقابل، لا يُمكن للمغرب أن يخجل على الرغم من خسارته مباراتين، وذلك لأن لاعبيه قدّموا عروضاً قوية في كأس العالم FIFA. وبالتالي، سيكون الهدف تحاشي خسارة ثالثة وتسجيل هدف على الأقل.

يذكر أن مدرب إسبانيا هييرو تحدث بشكل إيجابي عن المنتخب المغربي وأنه منتخب قوي وتأهل لكأس العالم بعد غياب طويل ويعلم بأنه سيواجه فريق خطير جداً.

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