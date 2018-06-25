المباراة النهائية لمصر والسعودية في وداع المونديال 2018

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يتطلع كل من منتخبي مصر والسعودية إلى لعب مباراة تنافسية اليوم، والخروج من مونديال كأس العالم 2018 بنتائج طيبة بعد أن أصبح بلوغ دور الستة عشر حلماً مستحيلاً وخاصة بعد النتائج في أول مباراتين.

سيكون فوز الفراعنة هو الأول على الإطلاق لهم في تاريخ البطولة بعد ظهورين مخيبين في نسختي 1934 و1990، بينما سيسعى السعوديون لتجنب إنهاء المشارَكة في المركز الأخير بترتيب المجموعة للمرة الرابعة.

بالإضافة إلى أن العامل الذي سيدفع الجماهير لمتابعة اللقاء الذي يستضيفه ملعب "فولجوجراد أرينا" فهو إمكانية مشاركة الحارس الأسطوري عصام الحضري، ليكون اللاعب الأكبر سناً في التاريخ الذي يشارك في العرس العالمي حيث يبلغ 45 سنة و161 يوماً.

ستكون المنافسة على أشدها فالمنتخب السعودي عاقد العزم على إنهاء المشاركة في البطولة بالفوز، كما يتطلع المنتخب المصري لاستعادة الثقة بالنفس وإسعاد الجماهير بالنظر إلى أن الفراعنة لم يفوزوا بأي مباراة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم FIFA.

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