البرازيل تواجه شبح الوداع المُبكر في حسابات التأهل

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

يواجه المنتخب البرازيلي كابوس توديع كأس العالم من الدور الأول في حال تعرض السيليساو للهزيمة أمام المنتخب الصربي في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من كأس العالم روسيا 2018.

رفاق نيمار تمكنوا من تحقيق 4 نقاط من مباراتين بالفوز على حساب كوستاريكا بهدفين نظيفين والتعادل أمام سويسرا بهدف لمثله، لذا فالفوز أو التعادل يضمن للمنتخب البرازيلي التأهل كما يمكن تأهله في حال الهزيمة بشرط فوز كوستاريكا على حساب المنتخب السويسري بهدف نظيف.

المنتخب السويسري يمتلك 4 نقاط هو الآخر بالتعادل مع البرازيل بهدف لهدف والفوز بهدفين لهدف أمام صربيا.

المنتخب الصربي يمتلك 3 نقاط من خلال الفوز أمام كوستاريكا بهدف نظيف ثم الخسارة أمام سويسرا بهدفين لهدف بينما كوستاريكا أصبحت رسميا خارج كأس العالم.

السبيل الوحيد لمنتخب صربيا من أجل الوصول لدور الـ16 يتمثل في تحقيق الفوز على حساب المنتخب البرازيلي مع تواجد حل آخر يتمثل في خسارة سويسرا بهدفين نظيفين أمام كوستاريكا مع تعادل البرازيل أمام صربيا.

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