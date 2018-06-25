إيران تنافس البرتغال على الصعود للدور الثاني بكأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يتنافس منتخب إيران والبرتغال على بطاقة الصعودلدور الثاني في كاس العالم، والإستثناء الوحيد هو أنه يُمكن للبرتغال الحصول على نقطة واحدة فقط لتضمن التأهل، بينما لا مجال أمام إيران إلا الظفر بكامل النقاط من أجل تحقيق هدف التأهل التاريخي.

أظهرت إيران قوة كبيرة في أول مباراتين حيث دافعت عن مرماها بكل شراسة ؛ في مواجهة المغرب في حين كلفها خطأ واحد فقط الهدف والخسارة أمام أسبانيا

في حين يقف التاريخ مع البرتغال الذي يبدو أنه يحقق نتائج جيدة في كأس العالم FIFA ، حيث احتل المرتبة الثالثة في نسخة إنكلترا 1966، والمرتبة الرابعة في ألمانيا 2006ـ أما الخمس نسخ الباقية لم يتألق فيها المنتخب البرتغالي.

جدير بالذكر أن الفريقين قد لعبا مرة واحدة من قبل في نهائيات كاس العالم FIFA، وكان ذلك في نسخة المانيا 2006 وفي مرحلة المجموعات أيضاً. انتهت المباراة بفوز البرتغاليين 2-0 ومن سجل الهدف الثاني كان كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

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