مونديال روسيا: السنغال 1 - 1 اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يلتقي الآن منتخبا السنغال واليابان في قمة على صدارة المجموعة الثامنة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018 في كرة القدم، بعد فوزهما المفاجىء على بولندا وكولومبيا في الجولة الأولى.

وكانت كولومبيا مع مهاجمها راداميل فالكاو وصانع ألعابها خاميس رودريغيز مرشحة للمنافسة على الصدارة، شأنها شأن بولندا المدعمة بهداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

بيد أن المنتخب الأميركي الجنوبي دفع ثمن الطرد الوحيد في البطولة حتى الآن، والذي لحق باكراً بلاعبه كارلوس سانشيس ضد اليابان (د. 3).

وبرغم معادلته من ضربة حرة ذكية لخوان كينتيرو، سجل اليابانيون هدف الفوز عبر يويا أوساكو قبل ربع ساعة على صافرة النهاية.

في المقابل، لم تكن بولندا تتوقع مواجهة بالغة الصعوبة مع السنغال، أحد الأحصنة السوداء في البطولة، لكن "أسود التيرانغا" تقدموا بهدفين قبل تقليص غريغور كريكوفياك النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وسيقطع الفائز في مباراة السنغال واليابان في يكاترينبورغ شوطاً كبيراً نحو دور الـ16، وقد يؤكده حسابياً بحال انتهاء مواجهة كولومبيا مع بولندا في قازان بالتعادل.

شرح مدرب اليابان أكيرا نيشينو الذي يعول هجومياً على شينجي كاغاوا وأوساكو، ماذا ينتظر "الساموراي الأزرق" في هذه المباراة، قائلاً "السنغال قوية جداً ليس بدنياً فقط بل تنظيمياً، قد يكون لاعبو اليابان أضعف فردياً مقارنة مع لاعبيهم، لكن قوتنا تكمن في وحدتنا".

وتأمل اليابان، المشاركة من دون انقطاع منذ ظهورها الأول في 1998، في بلوغ دور الـ16 للمرة الرابعة، وأصبحت في الجولة الأولى أول منتخب آسيوي يفوز على خصم أميركي جنوبي في المونديال.

ورأى لاعب وسطها المخضرم كيسوكي هوندا (32 عاماً) الذي يخوض موندياله الثالث ولم يكن ليستدعى إلى المونديال لولا إقالة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش وتعيين أكيرا نيشينو بدلاً منه قبل شهرين على انطلاق النهائيات "أنا واثق مما سنقوم به ضد السنغال، حتى لو خسرنا، أعرف كيف نتفادى الضغوط ونستعد للمباراة التالية (بولندا في الجولة الثالثة)، سنحاول الاستفادة من نقاط ضعفهم".