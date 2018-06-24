روسيا تحتفل بعيد ميلاد ميسي بكعكة تبلغ حجمه (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

قامت مجموعة من صانعي الحلوى في روسيا بإعداد تمثال مصنوع من الشوكولاتة بالحجم الحقيقي لقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وتقديمه له كهدية في عيد ميلاده.

وجاء هذا العمل بعد أن علم الفريق المكون من 5 أشخاص باحتفال ميسي بعيد ميلاده في نهائيات كأس العالم 2018، لذا عمل الفريق لحوالي أسبوع كامل على نحت تمثال من الشكولاتة يزن 60 كيلوغراماً للاحتفال بعيد ميلاد ميسي 31 عاماً في 24 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت داريا مالكينا رئيسة مجموعة صانعي الحلوى "لقد أدركنا عن طريق المصادفة أن عيد ميلاد ميسي يصادف في 24 يونيو، وفكرنا في أنه لم لا نقوم بصناعة هدية إلى ليو عن طريق تمثال من الشكولاتة يجسده".

وأضافت مالكينا أنها تواصلت مع ممثلي ميسي لإهدائه التمثال في عيد ميلاده وقالت ضاحكة "سنقدم ليونيل ميسي إلى ليونيل ميسي".

وسيتم عرض التمثال في مدينة برونيتسي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومتراً عن موسكو، والتي تعد مقراً لمنتخب الأرجنتين خلال نهائيات كأس العالم.

وتأتي هذه الهدية كلفتة فريدة لدعم ميسي الذي تعرض لانتقادات بسبب مستواه المتواضع في مشاركته الرابعة في كأس العالم، لكنه يملك فرصة أخرى في مباراة الأرجنتين أمام نيجيريا في المجموعة الرابعة للتمسك بآمال الوصول إلى دور 16.

مصدر الصورة: Evening Standard

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