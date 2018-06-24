تجري الآن في كأس العالم: انكلترا 6 - بنما 0

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انطلقت مباراة انكلترا وبنما على ملعب نيجني نوفغورود ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم.

- تشكيلة بنما: خايمي بينيدو؛ رومان توريس، فيديل إسكوبار، مايكل موريو، إيريك ديفيس؛ غابرييل غوميز، أنيبال غودوي، أرماندو كوبر، إدجار بارسيناس، خوسيه لويس رودريغيز؛ بلاس بيريز



- تشكيلة إنكلترا: جوردان بيكفورد؛ كايل والكر، جون ستونز، هاري ماجواير؛ كييران تريبيير، روبن لوفتوس-تشيك، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، آشلي يونج؛ ماركوس راشفورد، هاري كاين

رجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال كأس العالم 2018، كفة منتخب إنكلترا على نظيره البنمي في اللقاء الذي جمعهما الأحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

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