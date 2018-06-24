السنغال تواجه اليابان بطموح الصدارة وبولندا تسعى للتعويض

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (وكالات)

يستعد منتخب السنغال لمواجهة قوية ضد اليابان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2018، ستقام على ملعب يكاتيرينبرج يتنافس المنتخبان في المجموعة الثامنة في المونديال، وفي الجولة الأولى قابل الساموراي كولومبيا وانتصر عليها بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها أسود التيرانجا على بولندا الشريكة الرابعة في المجموعة الأخيرة.

سيكون هذا اللقاء هاماً بالنسبة للمنتخبين، حيث يحتلا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاطٍ لكلٍ منهما، والمنتصر بالمباراة سيضمن التأهل لدور الـ16 مبكراً، وسيكون اللقاء الأخير له في المجموعة لمعرفة الترتيب لا أكثر، أما الخاسر فسيكون عليه الفوز باللقاء الأخير أو التعادل على أقل تقدير، وفي حالة تعادل المنتخبان فإن المجموعة ستشتعل وتتبعثر جميع أوراقها.

ستكون هذه المواجهة الرابعة بين اليابان والسنغال، وخلال المباريات الثلاثة السابقة لم يتعرض المنتخب الأفريقي لأي هزيمة، حيث فاز في اثنتين وتعادل مرة وحيدة.فاز الساموراي بلقائين من الثلاثة التي جمعتهم بمنتخب أفريقي في كأس العالم من قبل، وكانت المباراة الوحيدة التي خسرها ضد كوت ديفوار في عام 2014 بنتيجة (2-1).

ستكون هذه المباراة هي الأولى لأسود التيرانجا ضد منافس آسيوي في المونديال اذ لم تفز اليابان بمباراتين متتاليتين في البطولة منذ 2002، عندما استضافت المسابقة بالمشاركة مع كوريا الجنوبية، وفازت بمبارتيها الثانية والثالثة في مرحلة المجموعات على روسيا وتونس.

تمتلك السنغال أفضل معدل انتصار بين الدول الأفريقية في كأس العالم، حيث خاضت 6 مبارياتٍ من قبل انتصرت في 3 منها، وبذلك بلغ معدل الفوز الخاص بها (50%).لم يفز أي منتخب من القارة السمراء بمباراتيه الأولتين في البطولة إلا اثنين فقط، الأول هو الكاميرون في 1990، والثاني هو نيجيريا في 1998.ساهم كيسوكي هوندا في 6 أهداف من آخر 8 سجلهم منتخب اليابان في كأس العالم، بواقع تسجيله 3 وصناعته مثلهم.

يواجه منتخب بولندا كولومبيا، وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2018، وسيستضيف المباراة ملعب كازان أرينا قابل النسور منتخب السنغال في الجولة الأولى وخسروا بهدفين لهدف، فأصبحوا في قاع المجموعة رفقة التريكولور الذي خسر من اليابان بهدفين لهدفٍ أيضاً ف المباراة الأولى، أما الصدارة فقد قبض عليها الساموراي وأسود التيرانجا برصيد 3 نقاطٍ لكلٍ منهما.

ستكون هذه المباراة هي مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة للمنتخبين، فإما النهوض والعودة وتجديد أمل الصعود لدور الـ16 في المونديال، وإما الخروج من الباب الخلفي، ولا يحتاج أي فريق من الفريقين إلا الفوز للعودة بقوة للمنافسة على بطاقة العبور، أما التعادل فسيكون مرضي جداً لكليهما، وسيرجئ جميع الأمور للجولة الأخيرة من المجموعة المتوقع أن تشتعل في الجولة الثانية.

ستكون هذه المباراة الرسمية الأولى بين بولندا وكولومبيا، ولم يتقابل المنتخبان إلا مرةً واحدةً من قبل في لقاء ودي عام 2006 انتهى بانتصار المنتخب الأمريكي الجنوبي بهدفين لهدف.فاز التريكولور بمباراتين فقط من 9 جمعتهم بمنتخب أوروبي في كأس العالم (تعادل 2، خسر 5)، وكان هذين الانتصارين على سويسرا في 1994 واليونان في 2014.

لم يسبق لبولندا التعادل مع منتخب من أمريكا الجنوبية في المونديال، حيث قابلت منافس من القارة اللاتينية 9 مراتٍ من قبل، فازت في 4 مباريات وخسرت 5. خسرت كولومبيا مباراتيها الافتتاحيتين في كأس العالم مرةً واحدةً من قبل، كانت عام 1994 من رومانيا والولايات المتحدة.

أصبح خوان كوينتيرو أول لاعب في تاريخ المنتخب الأمريكي الجنوبي يسجل في مباراتين افتتاحيتين في المونديال، حيث زار شباك اليابان في المباراة الأول في 2018، كما أنه سجل في المباراة الأولى لمنتخب بلاده في 2014. البطاقة الحمراء التي تحصل عليها كارلوس سانشيز في المباراة الأولى ضد الساموراي، هي الأولى في تاريخ منتخب كولومبيا في البطولة، كما أنها الأولى في كأس العالم 2018.



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