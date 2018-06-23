رئيس الشيشان يمنح صلاح حق المواطنة الشيشانية ويكرم المنتخب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سلم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أعلى وسام في الشيشان وهو وسام الشرف والمواطنة، باسم الرئيس الراحل أحمد قاديروف لمحمد صلاح، كما تم تكريمه مع المنتخب الوطني.

ولبت بعثة المنتخب الوطني دعوة الرئيس رمضان قادريوف رئيس جمهورية الشيشان على تناول العشاء في القصر الرئاسي، وذلك في ختام إقامتها بمدينة جروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم.

كما أعرب قديروف عن قناعته بأنه ستقام قريبا مباراة ودية بين نادي "أحمد" غروزني والمنتخب المصري.

وكان الزعيم الشيشاني أبدى إعجابه بما يقدمه صلاح لاعب ليفربول في أوروبا، لكونه "خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية مباشرة، السبت، في طريقها إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي الاثنين المقبل، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم بعد تأكد خروجهما المبكر.

اقرأ أيضا:

الحضري أمام فرصة ذهبية لكسر رقم قياسي جديد بكأس العالم

منتخب تونس يبحث عن نتيجة إيجابية أمام بلجيكا