المكسيك يتغلب على كوريا الجنوبية بهدفين لقاء هدف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لقاء هدف في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في المونديال، وأحرز الهدف الأول كارلوس فيلا في الدقيقة 26 من مجريات الشوط الأول، وأضاف اللاعب خافيير هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة ال 66 من مجريات الشوط الثاني ، وأحرز اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدف منتخبه الوحيد في آخر دقيقة بالمباراة .

وبهذه النتيجة يخطف المكسيكيون بطاقة التأهل إلى دوري ال 16 .. ويترقب العالم بفارغ الصبر مباراة المنتخب الألماني حامل اللقب مع نظيره السويدي بعد قليل .. بعد أن خسر امام المنتخب المكسيكي ضمن منافسات الجولة الأولى في هذا المونديال .

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