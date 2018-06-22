نيجيريا في مواجهة صلابة ايسلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه المنتخب النيجيري مساء اليوم نظيره منتخب أيسلندا، والتي يستضيفها ملعب فولفوجراد أرينا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا، ويخوض المنتخب النيجيري المباراة باحثا عن الفوز الذي يبقي على أماله فى التواجد بالمونديال، وذلك بعد تلقيه الهزيمة في المباراة الأولى أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-0 .

واختار مدرب المنتخب النيجيري، الالماني غرنوت روهر، تشكيلة من اللاعبين الشباب للمشاركة في المونديال الروسي، مع متوسط أعمار يبلغ 25 عاما، علما ان منتخب "النسور الممتازة" لم يفز سوى مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة خاضها في نهائيات كأس العالم.

وبلغ المنتخب الافريقي الادوار الاقصائية في مونديال 2014، لكن مهمته في النسخة الحالية تبدو صعبة بعدما خسر أمام كرواتيا في مباراته الاولى في كالينينغراد بهدفين لاوغينياكارو ايتيبو خطأ في مرمى فريقه وآخر من ركلة جزاء سجلها لوكا مودريتش.

لكن المنتخب النيجيري بتشكيلته الشابة، والتي تضم الحارس فرانسيس أوزوهو البالغ من العمر 19 عاما، كان مجهولا تقريبا مقارنة بالمنتخب الذي خسر أمام فرنسا في دور الـ 16 في مونديال البرازيل 2014، وقال روهر "في بعض الاحيان كنا ساذجين قليلا في الركلات الثابتة لكننا سنعمل على تحسين ذلك".

في المقابل، تدخل ايسلندا المباراة بدفع تعادلها في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، في مباراة أضاع فيها أفضل لاعب في العالم خمس مرات ليونيل ميسي ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح منتخب بلاده التقدم، وقدمت إيسلندا التي تشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخها بعد تحقيقها مفاجأة في كأس أوروبا 2016 ببلوغها ربع النهائي في مشاركتها الأولى أيضا، أداء دفاعيا قويا ضد المنتخب الأميركي الجنوبي، وتصدى حارسها هانيس هالدورسون لركلة الجزاء من ميسي في الشوط الثاني.

ووصف مدرب ايسلندا هيمير هالغريمسون أداء فريقه الدفاعي أمام الأرجنتين بـ "المثالي"، علما ان نجم نادي برشلونة الاسباني انتقد اعتماد المنتخب الاسكندينافي على الدفاع، في تعليق لقي ردا من الايسلنديين، وقال هالدورسون "ربما كان سيكون أكثر سعادة لو اعتمدنا الهجوم وخسرنا صفر-5. يمكن ان يعبر الناس عن آرائهم لكننا حقيقة لا نهتم بذلك".

لكن المباراة ضد نيجيريا في فولفوغراد ستكون "هجومية اكثر" بحسب الحارس الايسلندي البالغ 34 عاما، والذي أنقذ - اضافة الى ركلة الجزاء - العديد من الفرصة التي سنحت للمنتخب الأرجنتيني، أضاف هالدورسون "سيكون من الصعب التغلب على نيجيريا، فهم سريعون واكثر ميلا الى الهجوم المباشر من الارجنتين. ستكون مباراة مختلفة من نواح كثيرة".

ويعتقد روهر ان منتخب نيجيريا لا يزال قادرا على التأهل عن المجموعة التي تقام أولى مباراتي جولتها الثانية الخميس بين الأرجنتين وكرواتيا، وقال مدرب المنتخب الافريقي "نتأخر عن ايسلندا بنقطة واحدة والامور بأيدينا، لذلك سنكون ايجابيين. لندع اللاعبين يتعلمون من الخسارة (أمام كرواتيا) ونحاول تحقيق الافضل".

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