فرنسا وبيرو في مواجهة البحث عن الفوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يخوض منتخب فرنسا، مواجهة قوية امام نظيره منتخب بيرو بالمباراة المقرر لها أن تقام على استاد إكاتيريتبيرغ أرينا في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم، ويبحث منتخب فرنسا عن بطاقة التأهل إلى دور ال16 عن طريق تحقيق الفوز في تلك المباراة حيث سيصبح يملك 6 نقاط من مباراتين وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف وحيد بأولى جولات دور المجموعات.



بينما على الجانب الآخر يتمسك منتخب بيرو بالأمل في التاهل إلى دور ال16 ويدخل تلك المباراة باحث عن تحقيق الفوز خاصة بعدما تعرض لهزيمه قاتله على يد منتخب الدانمارك بهدف نظيف في المباراة الماضية.

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