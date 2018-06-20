الأورغواي واجهت تأريخاً صعباً خلال مبارياتها مع السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

بعيداً عن المستويات التي ظهرت فيها المنتخبات العربية في مونديال روسيا 2018 , إلا أن للأورغواي تأريخاً مهماً وصعباً مع المنتخب السعودي حيث لم يتمكن لاعبو الأورغواي من الفوز على المنتخب السعودي في مناسبات عالمية ماضية عديدة.

منتخب الأوروغواي فشل في الفوز على نظيره السعودي في اللقاء الذي جمعهما في كأس العالم عام 2002 الماضي كما فشل في العام 2014 الماضي في تخطيه ليكون التعادل سيد الموقف في هاتين المباراتين.

أما في النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا فقد قدم المنتخب السعودي مباراة جيدة على الرغم من خسارته بهدف , حيث تحسن أداء اللاعبين السعوديين في الشوط الثاني بعد أن نجحوا في تشكيل خطورة كبيرة على منتخب الأورغواي عبر العديد من الهجمات المرتدة , فضلاً عن حصولهم على ركلات مباشرة وحرة وضربات ركنية وهو ما أظهر ضغطاً سعودياً واضحاً , لاسيما خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب روستوف في مدينة كازان ليعلن الحكم إنتهاء مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

خبراء رياضيون ومراقبون لمشاركة المنتخب السعودي في مونديال رسيا 2018 ذكروا من جانبهم أن اللاعبين السعوديين كانوا على مستوى عال من الإلتزام والإندفاع بتعليمات المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي كما لم تؤثر الخسارة من منتخب روسيا على أدائهم , ولم يتأثروا أيضاً بحادثة إشتعال أحد محركات الطائرة التي أقلت وفد البعثة السعودية في روسيا من مدينة سان بطرسبيرغ الى مدينة روستوف لدى هبوطها.

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