إسبانيا على موعد حاسم أمام إيران

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

بدوره يجد المنتخب الاسباني لكرة القدم نفسه أمام موعد حاسم في مواجهة إيران الأربعاء في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا، بعد تعادله في المباراة الأولى ضد البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو.

ووضع رونالدو اسبانيا المرشحة بقوة للقب، في موقف معقد قبل لقاء إيران، علما ان "لا روخا" خاض مباراة الجمعة بعد يومين من أزمة في جهازه التدريبي على خلفية إقالة المدرب جولن لوبيتيغي غداة الاعلان عن توليه تدريب ريال مدريد بعد المونديال، وتعيين النجم السابق للنادي الملكي والمنتخب فرناندو هييرو.

وقاد نجم ريال مدريد الاسباني منتخب بلاده بطل أوروبا 2016، للتعادل 3-3 مع أبطال العالم 2010، في المباراة الأولى التي أقيمت بينهما الجمعة، بتسجيله الـ "هاتريك" الحادي والخمسين في مسيرته.

وتتصدر إيران المجموعة بعد فوزها على المغرب بهدف قاتل سجله المهاجم عزيز بوحدوز خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وفي الجولة الثانية الأربعاء، تلتقي اسبانيا مع إيران في قازان، ويتواجه منتخبا المغرب والبرتغال على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وأكد لاعب وسط المنتخب الاسباني إيسكو الاثنين ان مباراة الغد ضد إيران هي "مباراة مهمة جدا (بالنسبة لاسبانيا) ستحدد مستقبلها في المونديال".

وأضاف "سنحاول التسجيل منذ الدقائق الأولى، لكن لن يكون الأمر سهلا بطبيعة الحال. يجب أن نبقى أوفياء حتى الموت للأسلوب الذي يميزنا. يجب أن نلعب، نضاعف التمريرات، الاستحواذ على الكرة".

وكانت اسبانيا قاب قوسين أو أدنى من الخروج فائزة في المباراة الأولى، الا ان إبداع رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حال دون منح الاسبان النقاط الثلاث في مباراتهم الأولى، وأثار المخاوف في ان يتكرر مع الاسبان ما حصل في مونديال 2014، عندما دخلوا كمرشحين للاحتفاظ باللقب، الا انهم لم يتمكنوا من تجاوز عقبة الدور الأول.

الا ان ايسكو شدد على ان المنتخب، وعلى رغم خيبة التعادل في المباراة الأولى والأزمة المحيطة بإقالة لوبيتيغي، سيسعى الى ان يظهر أقوى ضد إيران لتي فرضت نفسها كمنافس قوي على بطاقتي التأهل الى الدور ثمن النهائي، واللتين كان المرجح على نطاق واسع ان تكونا "مضمونتين" لاسبانيا والبرتغال.

وقال لاعب ريال مدريد "هذا الفريق يتمتع بقلب كبير، بالكثير من الكبرياء ورغبة القيام بالأشياء بشكل جيد. نحن أقوى في الشدائد".

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