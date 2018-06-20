أحلام السعودية تتبخر بعد الخروج الرسمي من كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

خرج المنتخب السعودي رسمياً من كأس العالم بعد خسارة مباراته الثانية في كأس العالم أمام منتخب الأوروغواي بهدف مقابل لاشيء.

وانتشر هاشتاغ #السعوديه_الاورغواي في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 59 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن حزنهم لخسارة المنتخب السعودي.

ولم تغب الفكاهة حتى عند الخسارة عند جمهور المنتخب السعودي.

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