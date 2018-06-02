رونالدو أبلغ زملائه في الفريق بقرار الرحيل عن النادي الملكي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، أن نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، أبلغ زملائه في الفريق بقرار الرحيل عن النادي الملكي قبل أسابيع من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تصريحات رونالدو (33 عاما) عن الرحيل عقب المباراة قد فاجأت عشاق النادي الملكي وحتى رئيس النادي فلورنتينو بيريز. وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو يريد ترك الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن الصحيفة الإسبانية تقول إن النجم البرتغالي كان قد أبلغ زملائه بحسم قراره قبل المباراة بوقت طويل.

وكان لاعبو الريال يعلمون أن مواجهة ليفربول ستكون الأخيرة إلى جانب رونالدو، إلا أنهم لم يتوقعوا هذه السرعة في كشف الأمر.

وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو يريد ترك الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومما يشعر إدارة الريال بالطمأنينة بشأن بقاء رونالدو، هو أن الشرط الشرط الجزائي، الذي يبلغ مليار يورو قادر على كبح أي رغبة من جانب النجم البرتغالي للرحيل.

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