كأس العالم 2018 بإنتظار البطاقة الحمراء الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم حتى الآن حماوة منقطعة النظير، حيث شهدت في الأيام الماضية إقامة 11 مباراة وخلالها لم تشهر البطاقة الحمراء لأي لاعب.

وشهد المونديال الأخير في البرازيل 10 حالات طرد، فيما وصل عدد حالات الطرد في مونديال جنوب أفريقيا 2010 إلى (17 حالة)، فيما سجل مونديال ألمانيا 2006 عدد (27 حالة).

وكان مونديال المكسيك 1986، هو أخر مونديال لعبت فيه 11 مباراة بدون حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، حيث أشهرت أول بطاقة من هذا النوع في المباراة 16.

من جهة ثانية، اتخذ المسؤولون في المنتخب الكرواتي قرارا تأديبيا، باستبعاد مهاجم المنتخب نيكولا كالينيتش من بعثة المنتخب، بسبب رفضه المشاركة في مباراة الفريق أمام نيجيريا.

ووفقا لوكالة "24 ساتا" الكرواتية، رفض مهاجم أي سي ميلان الإيطالي الدخول عندما طلب منه المدرب زلاتكو داليتش التبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا أمام نيجيريا، التي حسمها الكروات بنتيجة 2-0.

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