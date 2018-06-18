كأس العالم: مهمة صعبة لنسور قرطاج وسهلة لبلجيكا

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (وكالات)



تتواصل اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس العالم في يومها الخامس؛ إذ توجد ثلاث مباريات، تعد مباراة تونس وإنجلترا أقواها، في حين ستكون مهمة بلجيكا سهلة أمام بنما، فيما تواجه السويد المنتخب الكوري الجنوبي.

السويد - كوريا الجنوبية

المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت جرينتش في إطار مباريات المجموعة السادسة.

ويسعى الفريقان إلى إثبات جدارتهما والصعود للدور الثاني. وتشارك كوريا الجنوبية في المونديال بصفة شبه دائمة منذ بطولة 1998 لفرنسا، بينما يريد المنتخب السويدي إثبات جدارته بعدما تمكن من إقصاء منتخب إيطاليا عن طريق الملحق الأوروبي، ويريد تقديم إثبات للعالم أن التأهل للمونديال لم يكن وليد المصادفة.

وجاءت خسارة منتخب ألمانيا حامل اللقب أمام المكسيك في أولى مباريات المجموعة السادسة لتزيد آمال المنتخبَيْن في الفوز بالمباراة، والتقدم خطوة للأمام في ظل خسارة المانشافت في أولى المباريات.

بلجيكا - بنما

يسعى المنتخب البلجيكي الذي تعج صفوفه بالنجوم إلى تأكيد مكانته بين المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، وذلك من بوابة الوافد الجديد بنما عندما يتلقيان الاثنين في المجموعة السابعة التي تضم إنجلترا وتونس.

يريد منتخب بنما تحقيق مفاجأة مثلما فعلها المنتخب المكسيكي بالفوز على ألمانيا، خاصة أنها أول ظهور لمنتخب بنما في المونديال عبر تاريخ كأس العالم.

وسيحظى لاعبو بنما بمؤازرة رئيس البلاد خوان كارلوس فاريلا، الذي سيحضر في ملعب "فيشت الأولمبي" إلى جانب أسطورة البلاد في لعبة البايسبول، النجم السابق لفريق نيويورك يانكيز الأمريكي ماريانو ريفيرا.

إنجلترا - تونس

تختتم مباريات اليوم بالمواجهة المرتقبة بين منتخب تونس والمنتخب الإنجليزي ضمن مباريات المجموعة السابعة، التي ستقام على أرضية ملعب فولجوجراد أرينا بمدينة ساتينجراد الروسية.

ويحلم المنتخب التونسي بالصمود، وتحسين وجه الكرة العربية والإفريقية التي فشل فيها كل من المنتخبَيْن المصري والمغربي في تحقيق الانتصار على أوروجواي وإيران بالرغم من الأداء المتميز من المنتخبَيْن.

أما المنتخب الإنجليزي فيسعى بكل قوة لإرسال رسالة لكل الفرق المشاركة بأن منتخب الأسود الثلاثة من أقوى المرشحين للفوز باللقب الغائب عن إنجلترا منذ عام 1966.

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