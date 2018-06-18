سقوط الكبار يصدم التوقعات في كأس العالم

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (وكالات)

أدت الهزيمة المدوية لعدد من المنتخبات المرشحة لإحراز كأس العالم المقام بروسيا إلى تغير في التوقعات والمراهنات القائمة بعد تعثر "الكبار" في تصفيات المجموعات الأولى.

والأحد، استهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم 2018، بتعادل مخيب للآمال بنتيجة 1-1 مع منتخب سويسرا، في ثاني لقاءات المجموعة الخامسة.



فيما منيت ألمانيا أيضا، بأول هزيمة لها في مباراتها الافتتاحية بالمونديال، منذ هزيمتها أمام الجزائر في مونديال 1982، وذلك بعدما خسرت بنتيجة 0-1 أمام المكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة في المونديال.



واستمر مسلسل تعثر المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب في المونديال الحالي، فبعد سقوط إسبانيا بطلة 2010 في فخ التعادل أمام جارتها البرتغال 3-3 ضمن المجموعة الثانية، والأرجنتين حاملة اللقب مرتين عامي 1978 و1986 أمام أيسلندا 1-1، جاء الدور على ألمانيا والبرازيل.



وكانت التوقعات رجحت فوز إسبانيا بكأس العالم، في حين جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، والبرازيل في المرتبة الثالثة، تلتها فرنسا ومن ثم بلجيكا. بحسب فريق بحثي من جامعة دورتموند الفنية في ألمانيا.



ويعود السبب الرئيسي في تقدم إسبانيا على ألمانيا، لأن عدد مرات وصول الأخيرة إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم كانت أقل من إسبانيا.



وفي تنبؤ آخر أجرته شركة غولدمان ساكس المالية استنادا إلى المعلومات المحوسبة، ستكون الكأس من نصيب البرازيل، وتوقعت الشركة أن تخسر ألمانيا المباراة النهائية أمام البرازيل.



لكن توقعات غولدمان ساكس لم تكن في محلها في مونديال 2014، فقدت توقعت الشركة أن تفوز البرازيل بكأس العالم، لكن ألمانيا هي من ظفرت بالكأس.



ويرفض كثيرون الطرق الرياضية في حساب من سيفوز بكأس العالم لكرة القدم.

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