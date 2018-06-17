نيمار يعود وأنظار مشجعيه تأمل الفوز عبر بوابة سويسرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستهل البرازيل مع نجمها العائد نيمار حملة إستعادة سمعتها بعد أن تعثرت في مونديال 2014 عندما تواجه سويسرا مساء اليوم في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

و كانت البرازيل بطلة العالم 5 مرات قد تعرضت لخسارة موجعة على أرضها في نصف نهائي 2014 أمام ألمانيا 1 - 7 عندما كان نيمار غائباً بسبب الإصابة في ربع النهائي ضد كولومبيا قبل أن تسقط بثلاثية نظيفة ضد هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتدخل البرازيل مونديال روسيا مستعيدة خدمات نيمار، أغلى لاعب في العالم، بعد غيابه لأشهر عن ناديه بسبب كسر في مشط القدم اليمنى ,

وقال لاعب وسط برشلونة الإسباني باولينيو الذي شارك بديلاً في الأمسية الموجعة ضد ألمانيا "ما قمنا به خلال الأعوام الأربعة الأخيرة هو وضع الماضي خلفنا. الآن نحن أمام فرصة أخرى وأريد أن أحقق نتيجة أفضل هذه هي الحياة كرة القدم جيدة لأنها تمنحك فرصاً أخرى بسرعة".

وتتركز الأنظار على نيمار البالغ 26 عاماً أغلى لاعب في العالم "222 مليون يورو" الذي خضع لجراحة في مشط قدمه بعد إصابته في مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي ومرسيليا في شباط / فبراير الماضي وخاض المهاجم 129 دقيقة فقط منذ عودته حيث تألق ضد كرواتيا والنمسا ودياً رافعاً رصيده إلى 55 هدفاً دولياً بالتساوي مع النجم السابق روماريو.

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