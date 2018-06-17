"فيدرر" تغلب في نصف النهائي على المصنفِ الرابع الأسترالي

أخبار الآن | شتوتغارت - ألمانيا - (وكالات)

استعاد السويسري روجر فيدرر صدارةَ التصنيف العالمي للتنس بعد تاهله لنهائي بطولة شتوتغارت الألمانية. وسيلعب فيدرر في النهائي مع الكندي ميلوش راونيت، وسيستعيد روجر فيدرر صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال بعدما عدل تأخره إلى انتصار 6-7 و6-2 و7-6 على نيك كيريوس في الدور قبل النهائي لبطولة شتوتغارت (السبت).

وسيلتقي اللاعب السويسري (36 عاما) في النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش غدا، وكان فيدرر، الذي فاز في 15 مباراة متتالية على الملاعب العشبية منذ هزيمته في مباراته الافتتاحية في شتوتغارت في حزيران (يونيو) الماضي، يحتاج إلى الانتصار اليوم للاطاحة بغريمه الاسباني رفائيل نادال من على عرش تنس الرجال. وسيبدأ فيدرر أسبوعه 310 في صدارة التصنيف العالمي وهو رقم قياسي الاثنين.

لكنه فاز بصعوبة اليوم على كيريوس الذي كان يشارك في أول بطولة له بعد غياب لمدة شهرين بسبب اصابة في المرفق. ولم يستسلم اللاعب الاسترالي خلال المواجهة التي استغرقت حوالى ساعتين، وخلال ثلاث مواجهات جمعت بينهما خلال مشوارهما امتدت ثماني من تسع مجموعات إلى شوط فاصل ولم يختلف الوضع في شتوتغارت حيث خسر فيدرر الشوط الفاصل في المجموعة الأولى قبل أن يستفيق وينتصر في المجموعة الحاسمة.

وفي مباراة الدور قبل النهائي الأخرى فاز راونيتش على لوكا بوي حامل اللقب 6-4 و7-6 ليبلغ أول مباراة نهائية له منذ اسطنبول المفتوحة 2017، ولم يفز اللاعب الكندي المصنف السابع بأي لقب منذ فعلها في بطولة برزبين الدولية في 2016.

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