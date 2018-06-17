صربيا تتفوق على كوستاريكا ضمن مونديال روسيا

أخبار الآن | روسيا - (وكالات)

تقدم منتخب صربیا بھدف في شباك منتخب كوستاریكا فى المباراة التى جمعت بینھما ضمن مباریات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم روسیا 2018.

وأحرز الیكساندر كولاروف، لاعب منتخب صربیا، الھدف الأول لفریقه في الدقیقة 56 من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء سددھا ببراعة لتسكن شباك كیلور نافاس، حارس كوستاریكا.

وسیطر المنتخب الصربي على أحداث الشوط وأضاع لاعبوه العدید من الفرص بعد تألق كیلور نافاس، حارس مرمى كوستاریكا، لینقذ مرماه من العدید من الأھداف المحققة.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى المنتخب الكوستاریكي بالتكتل الدفاعي أمام صربیا واعتمد لاعبوه على الھجمة المرتدة مستغلین الاندفاع الھجومي من لاعبي صربیا.

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