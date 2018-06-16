فرنسا تستهل مشوارها بكأس العالم بالفوز على أستراليا

أخبار الآن | دبي- الأإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



استهل منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم، بالفوز على أستراليا 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، تقدم أنطوان جريزمان لفرنسا بالدقيقة 58، وتعادل ميل جيديناك لأستراليا بعدها بأربع دقائق من ركلتي جزاء، قبل أن يخطف بول بوجبا هدف الفوز بالدقيقة 81.



شهدت التشكيلة الأساسية للديوك عدة تعديلات بمشاركة ظهيري الجنب بينامين بافارد ولوكاس هيرنانديز بجوار قلبي الدفاع صامويل أومتيتي ورافائيل فاران، مع وجود ثلاثي الوسط نجولو كانتي، بول بوجبا وتوليسو خلف ثلاثي الهجوم أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وعثمان ديمبلي.

الشوط الأول كان فقيرا للغاية، عجز فيه المنتخب الفرنسي عن تهديد مرمى أستراليا باستثناء تسديدات غير مؤثرة لجريزمان وبوجبا، بينما اختفت أي خطورة تماما لديمبلي ومبابي، أما منتخب أستراليا فاكتفى بالدفاع فقط، ورغم ذلك كاد أن يهز شباك الديوك بالدقيقة 17 من كرة عرضية غير توليسو اتجاهها، وأبعدها هوجو لوريس بصعوبة، بعدها سدد الظهير الأيسر عزيز بيهيش بعيدا عن القائم الأيسر.

مصدر الصورة (equipe)

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