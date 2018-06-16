تجري الآن في مونديال روسيا مباراة: كرواتيا 1 - 0 نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن منتخب كرواتيا ومنتخب نيجيريا عن التشكيلتين الرسميتين للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من رابع مجموعات نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وضمت التشكيلة الكرواتي نجمي خط وسطي برشلونة إيفان راكيتيتش وريال مدريد لوكا مودريتش ، بجانب لاعب يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش ونجم إنتر ميلان إيفان بيريسيتش ، بينما يتقدم تشكيلة نيجيريا جون أوبي ميكيل وفيكتور موزيس وأليكسيس أيوبي.

جائت التشكيلتين في المباراة كالأتي :

منتخب كرواتيا : دانييل سوباسيتش وسيمي فيرساليكو وإيفان سترينيتش وإيفان بيريسيتش وديان لوفرين وإيفان راكيتيتش وأندري كراماريتش ولوكا مودريتش وماريو ماندزوكيتش وأندري ريبيتش ودوماجوي فيدا.

منتخب نيجيريا : فرانسيس أوزوهو وبريان إيدوو وأوبينيينديدي وويليام إيكونج وليون بالوجون وأوجينيكار إيتيبو وأوديون إيجالو وجون أوبي ميكيل فيكتور موزيس وعبدالله شيهو وأليكسيس أيوبي.

بداية الشوط الأول..

---- الدقيقة 30: لاعب كرواتيا ايفان راكيتش يتحصل على بطاقة صفراء..

- الدقيقة 32: هدف لكرواتيا سجله لاعب نيجيريا إتيبو أوغينيكارو هدف في مرماه..