تجري الآن في مونديال روسيا: المغرب 0 - 0 إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يحتضن استاد كريستوفسكي، في سان بطرسبورغ لقاء مباراة المغرب و إيران لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018، وتبدأ المباراة بصافرة الحكم التركي تشونيت تشاكير.

منتخب المغرب: يبدأ المدرب "هيرفي رونار" بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (منير الحدادي / نور الدين أمرابط ، مهدي بنعطية ، رومان سايس ، أشرف حكيمي / كريم الأحمدي / حكيم زياش ، مبارك بوصوفة ، يوسف بلهندا ، أمين حارث / أيوب الكعبي).

منتخب إيران: يدخل المدرب "كارلوس كويروز" المباراة بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (علي رضا بيرانفاند / رامين رضائيان ، روزبيه جشمي ، مرتضى بور علي كنجي ، إحسان حاج صافي / أوميد إبراهيمي / علي رضا جهان بخش / كريم أنصاري فرد ، مسعود شجاعي ، وحيد أميري / ساردار أزمون).



الشوط الأول..

الدقيقة 10 : لاعب المنتخب الإيراني مسعود شجاعي يتحصل على بطاقة صفراء..

الدقيقة 34 : لاعب المنتخب المغربي كريم الأحمدي يتحصل على بطاقة صفراء..

نهاية الشوط الأول..

بداية الشوط الثاني..

الدقيقة 47 : لاعب المنتخب الإيراني علي رضا جهان بخش يتحصل على بطاقة صفراء..