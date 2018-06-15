بمشاركة صلاح...الفراعنة يبدأون مشوارهم في المونديال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالله العصار)

يبدأ المنتخب المصري اليوم مشواره في المونديال بمواجهة منتخب أوروجواى ضمن المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم روسيا 2018 في استاد إيكاترينبرج الروسي والذي يتسع لـ 35000 متفرج.

هذا واكد المدير الفني لمنتخب الفراعنة هيكتور كوبر مشاركة نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح في مباراة اليوم بعد ان اثيرت الشكوك حول مشاركته نظرا للاصابة القوية التي تعرض لها في نهائي دوري ابطال اوروبا .

روسيا تتغلب على السعودية بخماسية نظيفة

وحقق منتخب روسيا امس الخميس، فوزاً كبيراً على حساب نظيره السعودي، بخماسية نظيفة، في اللقاء الافتتاحي الذي أقيم على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، ضمن نهائيات كأس العالم 2018.

وحقق المنتخب الروسي 3 نقاط مهمة يتصدر بها المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي ومصر، طرفي ثاني لقاءات المونديال، الجمعة.

وتسيد منتخب روسيا، مجريات الشوط الأول من اللقاء؛ حيث نجح سريعاً في افتتاح النتيجة عبر يوري غازينسكي في الدقيقة الـ12، ليدخل ضيفه السعودي في مرحلة من الشك وعدم الانسجام فوق "المستطيل الأخضر".

وبات غازينسكي أول لاعب يسجل هدفاً من أول تسديدة على المرمى منذ هدف الظهير الأيمن فيليب لام في مونديال 2006 التي احتضنته بلاده.

في ظل حالة الضياع لممثل الكرة الآسيوية، نجح "أصحاب الأرض والجمهور"، في تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ بواسطة دينيس تشيريشيف، قبل دقيقتين من صافرة نهاية الشوط الأول.

وبات تشيرشيف، الذي ارتدى سابقاً قميص فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، أول لاعب بديل يسجّل هدفاً بعد دخوله في مباريات كأس العالم الإفتتاحية.

لم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني من اللقاء؛ حيث لم يستطع مدرب السعودية، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تعديل صفوف لاعبيه، وهو ما أسفر عن هدف روسي ثالث في الدقيقة الـ71، جاء بواسطة ارتيم دزيوبا، وسط أفراح كبيرة للجماهير المحتشدة في المدرجات والتي بلغ عددها ما يزيد عن 78 ألف متفرج.

وحاول بيتزي إنقاذ ما يمكن إنقاذ من خلال الاستعانة بدكة البدلاء، دون أن تنعكس تلك التغييرات على أداء السعودية فوق أرضية الميدان.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أحرز الروس هدفين آخرين، بتوقيع دينيس تشيريشيف وأليكسندر جولوفين، لتنتهي المباراة بفوز البلد المنظم للمونديال بخمسة أهداف دون رد.

وبذلك يتصدر الروس المجموعة المونديالية الأولى برصيد 3 نقاط، في حين تتذيل السعودية قاع الترتيب بلا نقاط، بانتظار نتيجة لقاء مصر والأوروغواي ضمن منافسات الجولة الأولى.