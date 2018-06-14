مونديال روسيا 2018: روسيا 3-0 السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أطلق الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا صافرة بداية مباراة افتتاح مونديال روسيا معلنا الانطلاق الرسمي لفعاليات كأس العالم 2018.

وتدور أحداث المباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي والمنتخب الروسي، البلد المستضيف للبطولة.

وبدأ الدب الروسي بتشكيلة تضم: إيغور أكينفيف، ماريو فيرنانديز، إليا كوتيبوف، سيرغي إغناشيفيتش، يوري جيركوف، يوري غازينسكي، رومان زوبنين، ألكساندر غولوفين، ألكساندر ساميدوف، ألان زاغويف (دينيس شيرشيف)، فيدور سمولوف، المدير الفني: ستانيسلاف شيرشيسوف (روسي).

أما منتخب "الأخضر" فيخوض اللقاء بتشكيلة مكونة من: عبد الله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، يحيى الشهري، محمد السهلاوي، المدير الفني: خوان أنطونيو بيتزي (أرجنتيني).

الدقيقة 13 : جاء الهدف الأول للمنتخب الروسي بعد ركنية للمنتخب الروسي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتردد على يسار المنطقة إلى يوري جيركوف الذي أرسلها عرضية رائعة على القائم الثاني تلقاها بوري غازينسكي برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

الدقيقة 42 : الهدف الثاني للمنتخب الروسي بعد هجمة مرتدة للمنتخب الروسي وتمريرة خطيرة تصل إلى أليكسندر ساميدوف في الجهة اليمنى ثم مررها لـداخل يمين المنطقة إلى رومان زوبنين الذي مررها على يسار إلى دينيس تشيريشيف الذي راوغ الدفاع ببراعة وسدد كرة قوية على يسار الحارس عبدالله المعيوف فى سقف الشباك نهاية الشوط الأول بتقدم روسيا بهدفين نظيفين.