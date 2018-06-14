من هم المدربون الأعلى أجرا في المونديال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهدالعثماني)

تختلف رواتب المدربين في المونديال بين المرتفعة والمتواضعة، وذلك يعود لخبرة كل مدرب وحجم المنتخب الذي يقوده، إلا أن الهدف المشترك الذي يجمعهم هو الوصول بمنتخباتهم لأبعد نقطة ممكنة في المونديال. ويتقاضى المدربون المحليون للفرق الصغيرة أقل الرواتب نسبيا، فيما يحصل مدربو المنتخبات الكبيرة على أعلى الرواتب، وينال المدربون الأجانب للفرق الصغيرة على رواتب متوسطة.

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ويعتبر المدرب الألماني "خواكيم لوف"صاحب الدخل الأعلى كمدرب في المونديال، إذ يصل دخله الى 4.4 مليون دولار سنويا. و يطمح خواكيم لتكرار إنجاز مونديال 2014. ويتعادل البرازيلي "تيتي" والفرنسي "ديدييه ديشامب" في المركز الثاني، حيث يتقاضى كلاهما 4 ملايين دولار سنويا، حسب تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية يليهما مدرب المنتخب الروسي المستضيف، ستانيسلاف شيرشيسوف، الذي ينال راتبا مرتفعا يصل إلى 2.9 مليون دولار سنويا، على أمل تحقيق إنجاز يرضي توقعات الروس.

مدربو المنتخبات العربية:

يتقاضى المدرب العربي الوحيد في المونديال، نبيل معلول، مدرب المنتخب التونسي، 407 آلاف دولار سنويا، فيما يحصل الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المغرب، على قرابة ضعف هذا الراتب، وهو 908 آلاف دولار سنويا. ويتقارب دخل مدربا المنتخب المصري والسعودي، الأرجنتيني هيكتور كوبر والإسباني خوان بيتزي، كثيرا، حيث يتلقى الأول 1.7 مليون دولار، والثاني 1.64 مليون دولار.

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