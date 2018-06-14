عبدالله عطيف يكشف طموح المنتخب السعودي في المونديال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أكد عبدالله عطيف، لاعب وسط المنتخب السعودي، أن "الأخضر" يسعى لتحقيق الفوز على روسيا وتقديم أداء جيد يليق بالكرة السعودية، وذلك قبل المباراة الافتتاحية بكأس العالم، التي ستجمع المنتخبين، مساء الخميس، على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو .

وقال عطيف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "لدينا طموحات كبيرة، ونأمل بأن نتمكن من الوصول إلى دور الـ16بالمونديال، ونسعى لتقديم أداء جيد يليق بالكرة السعودية، وهذا يحتاج إلى جهد كبير".

وأضاف: "نتمنى الوصول إلى هدفنا في هذا المونديال، وهو تشريف الكرة السعودية، ونحن على استعداد تام لذلك، وكل شيء يسير على ما يرام حتى الآن".

وتابع: "روسيا فريق جيد، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، فهم يلعبون بشكل منظم، على المستويين الدفاعي والهجومي، ويجب أن نعطي هذه المباراة أهمية كبيرة، لأن الفريق الذي يتمتع بتركيز كبير وأخطاء قليلة هو من يحقق الفوز".

وأتم: "المنتخب الروسي لم يقدم أداء جيدا في المباريات الودية، لكن ذلك ليس مقياساً لأن المباريات الرسمية تختلف عن الودية، ونسعى لاستغلال نقاط ضعفه من أجل تحقيق الفوز".

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي مساء الخميس، قبل مواجهة أوروجواي الأربعاء المقبل، ثم يختتم مبارياته بالمجموعة الأولى بمواجهة مصر في 25 يونيو/حزيران الجاري.

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