الأخضر ضد روسيا في ضربة البداية بنهائيات كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)



تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم الخميس، صوب ملعب استاد "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" لضربة البداية للنسخة الحادية والعشرين لبطولة كأس العالم بروسيا 2018 .

ويستضيف المنتخب الروسى صاحب الارض والجمهور نظيره السعودى في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.

يسعى المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف لإعادة وتقوية خط الدفاع تحديدا، بعد سلسلة من الإصابات الخطيرة لعدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة، ويعتمد الجهاز الفني للمنتخب الروسي على مهاجمه المتميز فيودور سمولوف، الذي تحول لماكينة أهداف في الفترة الأخيرة في ترجمة الفرص التي ستسنح له وترجمتها لأهداف.

لم يحقق "الدب" الروسي أي إنجاز خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، حيث لم يتجاوز مرحلة المجموعات، لذلك تعتبر نسخة 2018 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بريق الأمل للاعبين لتحقيق إنجاز تاريخي باجتياز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في التاريخ.

ويحاول المنتخب السعودي بقيادة مدربه التشيلي خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للفريق، عبور المباراة الافتتاحية إلى بر الأمان والخروج منها بأقل الخسائر، خاصة وأنها ستكون أمام الدولة المستضيفة.

ويعتمد بيتزي على حارس المرمى عبد الله المعيوف، إضافة للمدافعين ياسر الشهراني وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ومحمد البريك، فيما سيمثل الصقور في خط الوسط عبد الله عطيف وتيسير الجاسم وسلمان الفرج ويحيى الشهري، إضافة إلى الثنائي الهجومي سالم الدوسري وفهد المولد.

يكون مونديال روسيا، المشاركة الخامسة "للصقورالسعودية" في بطولات كأس العالم، بعد أن سبق له التأهل في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006، ومنذ ذلك الوقت فشل في اجتياز التصفيات والتأهل إلى العرس العالمي.

ويعد التأهل إلى دور الـ 16 في نسخة 1994 أفضل نتيجة حققها المنتخب السعودى على مدار مشاركاتهم بالمونديال، لذا فإن الجيل الحالي يحاول تكرار ذلك الإنجاز التاريخي.

وتعتبر مواجهة اليوم بين المنتخبان السعودي والروسي، هي الأولى بين الفريقين على الصعيد الرسمي، وكانت المواجهة الوحيدة بينهما وديا عام 2014، وحسمها الأخضر لمصلحته بالفوز بهدف نظيف سجله وقتها النجم المعتزل ياسر القحطاني.

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