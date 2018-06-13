دعم عربي لحلم محمد صلاح لأجل 100 مليون مصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

خص محمد صلاح نجم المنتخب المصري وهداف الدوري الإنجليزي مواطنيه فقط بتغريدة، إلا أن رد فعل الجمهور العربي عليه تخطى الحدود الجغرافية.

وغرد صلاح على حسابه على تويتر بصورة وهو يستعد لارتداء الحذاء الذي صممته شركة الملابس الرياضية العالمية أديداس خصيصا لزيادة سرعة الركض، قائلا "أرتدي هذه لأجل 100 مليون مصري".

وجاءت الردود على تغريدة صلاح من مواطنيه المصريين داعمة ومشجعة، إلا أن اللافت كان سيل التغريدات من المشجعين العرب من جنسيات مختلفة طالبت صلاح بإضافتهم وأبناء بلدهم لمن يلعب لأجلهم صلاح.

وظهر في الردود مشجعون من الصومال والسودان ولبنان وسوريا وفلسطين وحتى السعودية التي تقع في المجموعة نفسها مع مصر في منافسات كأس العالم.

شاهد أبرز الردود العربية الداعمة

ولاتزال الشكوك قائمة حول مشاركة صلاح مع الفراعنة في المباراة الأولى أمام أوروجواي ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم روسيا إلى جانب السعودية.

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