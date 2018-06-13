الإتحاد الإسباني يقيل مدرب المنتخب قبل يوم من المونديال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، إقالة جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الوطني، قبل يوم واحد فقط من بداية كأس العالم، ويومين من لقاء إسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية.

وجاء القرار في أعقاب إعلان ريال مدريد، أمس، تعيين لوبتيغي مديرا فنيا، على أن يتولى مهامه بعد انتهاء كأس العالم.

وحسب مصادر صحفية إسبانية متعددة، فإن الإعلان الملكي أغضب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، لا سيما أنه يأتي بعدما جدد لوبتيغي عقده مع الاتحاد لتدريب منتخب إسبانيا حتى عام 2020.

وقالت الصحف إن روبياليس يرى أن الإعلان عن تعاقد ريال مدريد مع لوبتيغي في هذا التوقيت، من شأنه التأثير سلبا على وحدة لاعبي منتخب إسبانيا في رحلة المونديال، مشيرة إلى أنه كان يأمل أن يتم تأجيل الإعلان لما بعد المونديال.



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