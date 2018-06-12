قميص المنتخب السعودى يخدع دفاع الخصم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصل منتخب السعودية تدريباته في سانت بطرسبرج، بملعب نادي زينيت، ضمن استعدادات "الأخضر"، للقاء روسيا الخميس المقبل، وشهد مران المنتخب السعودي حضوراً جماهيرياً وإعلامياً خلال الربع ساعة الأولى من التدريب، وظهر تفاؤل واضح وروح معنوية عالية على اللاعبين.



إلى ذلك كشفت دراسة أعدها أستاذ علم النفس الرياضي في جامعة تشيتشستر البريطانية، إيين غرينليس، أن اللون الأخضر الذي يرتديه المنتخب السعودي يمكن أن يخدع دفاع الخصم، لأنه يصبح من الصعب عليه وضوح الرؤية جراء اختلاط لون القميص بلون العشب، وأشارت الدراسة، التي نشرت صحيفة "المدينة" السعودية جانبًا منها، إلى أن "اللون الأبيض الآخر الذي يرتديه المنتخب السعودي، يكون أكثر وضوحا في المستطيل الأخضر، وبإمكانه أن يكون عاملًا ضروريًا في زيادة عدد التمريرات الناجحة".

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