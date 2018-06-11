منتخب المغرب يصل إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم

أخبار الآن | فارونيج - روسيا (ا ف ب)



طائرة المنتخب المغربي لكرة القدم وصلت هي الأخرى إلى مقر إقامته في مدينة فارونيج الروسية جنوب موسكو، للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وسبق للمغرب أن شارك 4 مرات في بطولة كأس العالم سنوات 1970 و1986 و1994 و1998، وكانت أفضل نتيجة حققها هي الوصول إلى دور الـ16 في 1986 كأول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور، وقد خسر آنذاك أمام ألمانيا بنتيجة 0-1.

وصرح ناطق باسم السفارة المغربية، في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - اليوم، الأحد، بأن طائرة المنتخب وصلت في الساعة الثالثة وعشر دقائق من صباح اليوم، وكان في استقبالها سفير الملك لدى روسيا السفير عبد القادر لشهب وطاقم السفارة.

وحسب مصادر من الاتحاد المغربي لكرة القدم تحدثت لوكالة "سبوتنيك"، فإن عدد المشجعين المغاربة، الذين سيزورون روسيا يقدر بنحو 8700 مشجع، يضاف إليهم 3000 من المغاربة القادمين من الدول الأوروبية، وتؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات يومية بين مدينتي الدار البيضاء وموسكو، لنقل مشجعي منتخب المغرب إلى العاصمة موسكو، ومدينتي سان بطرسبرج وكاليننجراد، وهي المدن التي ستحتضن مباريات المنتخب المغربي.

وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، و15 يوليو المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

مصدر الصورة: الصباح نيوز- توتير.

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