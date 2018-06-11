منتخب أستراليا يصل إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018

أخبار الآن | قازان - روسيا (ا ف ب)



وصلت بعثة منتخب أستراليا إلى مدينةِ قازان الروسية الأحد للمشاركة في كأس العالم 2018، وذلك قبل 4 أيام على انطلاقِ المونديال.

ويشاركُ المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة إلى جانب فرنسا والبيرو والدنمارك، حيث ستخوضُ أستراليا مباراتها الأولى ضدَ فرنسا في 16 يونيو ضمن المونديال الذي سيستمر من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

وتولى الهولندي بيرت فان مارفيك مهمة تدريب المنتخب الأسترالي بعد أن استقال المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، عقب انتزاع بطاقة التأهل لنهائيات روسيا2018.

وقّع الهولندي عقدا قصير الأجل مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بقيمة مليون دولار. والطريف في الأمر هو أن مارفيك هو من يدفع راتب مساعديه، حيث أخبره الاتحاد الأسترالي بعدم قدرته على دفع رواتبهم، في حال أراد.

في الوقت الذي رغب فيه المدرب الحفاظ على مساعديه بغية تجهيز منتخب "سوكيروز" في الوقت القصير المتبقي قبل انطلاق كأس العالم، بحسب ما نقلت صحيفة "smh".

يذكر بأن المدرب الهولندي قد أنهى ارتباطه بالمنتخب السعودي بعد أن نجح في قيادته للتأهل لمونديال روسيا، وسيشارك المنتخب الأسترالي في الدور الأول في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات فرنسا وبيرو والدنمارك.

(مصدر الصور: توتير كيم كاهيل)

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