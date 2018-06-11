أول تدريب لمنتخب السعودية في روسيا وسط حضور كبير

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا (ا ف ب)

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولَ تدريباتهِ على ستاد بتروفيسكي، استعدادًا لمواجهةِ روسيا في افتتاح كأس العالم روسيا 2018، التي ستقام يوم الخميس المقبل.

وحضرت جماهير سعودية كبيرة التدريب الأول للصقورِ الخضر، كان أغلبهم من الطلاب الذين يدرسون في روسيا.

وتلعب السعودية في المجموعة الأولى بجوار روسيا وأوروغواي ومصر.

واجتمع الجهاز الفني بقيادة خوان أنطونيو بيتزي مع اللاعبين في منتصف الملعب قبل انطلاق المران.

كما حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت و نائبه نواف التمياط و الأمين العام للاتحاد السعودي لؤي السبيعي.

وخاضت السعودية آخر مباراة قبل المونديال أمام ألمانيا، وخسرت بهدفين لهدف واحد، حيث قدم الصقور مباراة جيدة للغاية أمام بطل العالم.

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