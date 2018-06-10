ليونيل ميسي يصر على التعاقد مع انطونيو غريزمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يصر الارجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على إدارة فريقه للتعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان هداف و جناح نادي العاصمة الثاني "أتليتكو مدريد"..

و وفق ما جاء في صحيفة سبورت الكتالونية من تصريحات، فان ميسي قال: "من أجل أن يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، يجب أن نتعاقد مع أفضل اللاعبين وأنطوان غريزمان واحدًا منهم." و أضاف: إذا نجح برشلونة في ضم غريزمان فهذا سيكون شيئا رائعا للغاية ولكنني لا أعرف إذا ما كان اللاعب يعطي أولوية لإدارة البارسا أم لا.

و يذكر بأن غريزمان يتواجد حالياً في معسكر المنتخب الفرنسي استعدادًا لموجهات كأس العالم المرتقبة خلال الايام القليلة القادمة، و عن تصريح من قبل اللاعب الفرنسي للصحافة الفرنسية بعد مباراة فرنسا وامريكا، حول مستقبله قال: "هذا الأسبوع و قبل بداية مباريات كأس العالم، سوف أكشف عن ذلك".

إقراً أيضاً :

صلاح: إصابة نهائي دوري الأبطال أسوأ لحظة في مسيرتي..