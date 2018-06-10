بارقة أمل للمصريين قبل المونديال

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

أشعلَ نجمُ فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، حماس المصريين، في استاد القاهرة الدولي، قبلَ رحيلِ "الفراعنة" للمشاركة في بطولةِ كأس العالم في روسيا.

وحضر صلاح الدورةَ التدريبية النهائية لفريقه، والتي حضرها الآلافُ من المشجعين، قبل أن يسافروا إلى روسيا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وعلى الرغمِ من أن صلاح كان يرتدي ملابسَ منتخبِ بلاده، إلا أنهُ لم يشاركهم التدريب، وكان يقفُ في وسطِ الملعب وهو يتحدثُ إلى فريقِ عملٍ خلفي، بينما كان زملاءهُ يتدربون.

وتأهل بطل إفريقيا سبع مرات إلى كأس العالم للمرة الثالثة والأولى منذ عام 1990.

وتم اختيار محمد صلاح في تشكيلة المنتخب المصري، رغم تعرضه لإصابة في الكتف في مباراة فريقه التي خسرها فريقه 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، إذ خشى العديد من المشجعين من إبعاده عن تشكيلة كرة القدم العالمية.

وبعد تسجيله 44 هدفا لليفربول في الموسم الماضي بعد انتقاله من روما، يعتبر محمد صلاح أمر حيوي لآمال المصريين في "مونديال روسيا 2018"، وقال الاتحاد المصري لكرة القدم بعد إصابة صلاح، إنه قد يخرج من الملعب لثلاثة أسابيع، ما يعني أنه سيغيب عن مباراته الافتتاحية للمجموعة الأولى، ولكن يمكن أن يشارك بعد ذلك في مباراتي روسيا والمملكة العربية السعودية، وقال محمد أبو العلا طبيب الفريق الوطني لقناة "أون سبورت" المصرية، إنهم سيعرفون قريبا متى سيكون صالح متاحا للعب، وإلى أي مدى سيكون متاحا للمشاركة في المونديال..

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