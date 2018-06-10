المنتخب الإسباني يفوز بصعوبة على تونس

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)



في أخبارِ الرياضة سجلَ المنتخب الإسباني هدفًا في وقتٍ قاتل ليحقق فوزًا صعبًا على نظيرهِ التونسي بهدفٍ نظيفٍ وديًا، ضمنَ استعداداتِ المنتخبين لخوضِ نهائياتِ كأس العالم في روسيا بعدَ أيامٍ قليلة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

ونجح ياغو إسباس بتسجيلِ الهدفِ الأول للمنتخبِ الإسباني في الدقيقة الـ “85” الذي استفادَ من مرواغةِ دييغو كوستا لدفاعِ تونس، ومررَ لهُ الكرة ليسددها في شباكِ الحارس أيمن المثلوثي.

واستحوذ المنتخب الإسباني على الكرة منذ بداية اللقاء، والتي تناقلها اللاعبون بين أقدامهم من أجل فتح ثغرات في دفاعات المنتخب التونسي الذي وقف بعد منتصف الوسط متعمد على الهجمات المرتدة.

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة مع منتخبى إنجلترا وبلجيكا، حيث يستهل مبارياته يوم 18 يونيو الجاري أمام المنتخب الإنجليزي.

فيما يلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية أمام منتخبات البرتغال وإيران والمغرب، حيث يستهل مبارياته أمام المنتخب البرتغالي يوم الجمعة المقبل.



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