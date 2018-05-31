ماهي أهم التمارين المنزلية.. وكيف نستخدم "المطاطة"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



تُعد ممارسة التّمارين الرياضيّة واحدة من أكثر الأمور التي يُوصي بها الأطباء في جميع أنحاء العالم، لما لها من آثار إيجابيّة صحيّة ونفسيّة أيضاً، فهي تُساعد الجسم على القيام بوظائفه وعمليّاته الحيويّة المُختلفة.

وإذا لم يكن لديك متسع من الوقت لزيارة الصالات الرياضية، فبإمكانك أداء عدد من التمارين المنزلية التي تعتمد على وزن جسمك وتساعدك على تحسين ضربات قلبك وشدّ عضلاتك خلال فترة لا تزيد عن نصف ساعة يومياً.

يجب على من يُمارِس التّمارين الرياضيّة بشكلٍ روتينيّ أن يُحافِظ على الغذاء الصحّي المُتوازِن، وخصوصاً إن كان تضخيم العضلات وتحسين مظهر الجسم هو الهدف الأساسيّ من هذه التّمارين. \



كما يجب المُحافظة على شُرب الماء والحصول على جميع العناصر الغذائيّة الضّروريّة للجسم، وتناوُل الفواكه والخضراوات، فهي مصدر أساسيّ للفيتامينات والمعادِن، والامتناع عن تناوُل الأطعمة التي تحتوي على دُهون مُشبعة.

ضيفي في الاستوديو الكوتش عمر موصللي سيعرفنا على ابرز هذه التمارين..

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