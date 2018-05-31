زين الدين زيدان: حان وقت الرحيل وإتخذت قرارا صائبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان الأوساط الكروية بإعلان استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني بعد أيام قليلة من تحقيقه لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا على التوالي.

وقال زيدان في آخر مؤتمر صحفي له في مقر النادي إنه حان وقت الرحيل , مؤكداً أنه إتخذ القرار الصائب بعدم الاستمرار العام المقبل على الرغم من أنه مدرك بأنها لحظة غريبة على الجميع.

و سبب الخبر صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم، الذين استغربوا رحيل المدرب الفرنسي، خاصة بعد تحقيقه الإنجاز الأوروبي التاريخي.

وكانت أسباب زيدان غير واضحة جداً وسببت صدمة حتى للمقربين منه في النادي الملكي وعلى رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز الذي قال "أنا مصدوم. لا يمكن لأحد أن يكون جاهزا لخبر مثل هذا" , لكن زيدان قال إنه يحتاج للتغيير

مضيفاً "بعد 3 أعوام، التغيير أصبح ضروريا، شيء مختلف، رسالة مختلفة".

كما لفت زيدان إلى أن الوقت قد يكون مناسباً حتى بالنسبة للاعبين، وخاصة الكبار، الذين "يحتاجون للتغيير".

وعن مستقبله التدريبي، لمح زيدان إلى أنه جاهز لتجربة جديدة بقوله: "لم أتعب من التدريب. لقد دربت الفريق لثلاثة أعوام، ولكني أعتقد أن وقت الرحيل عن النادي قد حان".

وشدد النجم الفرنسي على أنه "لا يبحث عن فريق آخر" لتدريبه في الوقت الحالي.

وكان زيدان في طريقه لتجديد عقده مع "الفريق الملكي"، لكن الضغوط والمطالب دفعته لتعديل مساره، حسب ما قال في المؤتمر العاجل.

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