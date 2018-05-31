زيدان يعلن رحيله عن ريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلن مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان استقالته عن تدريب الفريق الإسباني، بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق عام 2016.

وكان زيدان قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد السبت الماضي للمرة الثالثة على التوالي للمدرب، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ودعا زيدان الصحفيين بشكل مفاجئ لعقد مؤتمر ظهر اليوم الخميس قبل أن يكشف عن توصله لاتفاق مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز يقضي بإنهاء عقده بريال مدريد.

ولاحت في الأفق عدة أزمات بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وإدارة النادي الملكي، خلال الموسم مع عدم تحقيق الميرينجي بطولة الدوري الإسباني بل وابتعاده حتى عن المركز الثاني أيضاً.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد عام 2016 خلفاً لرافاييل بينيتيز ونجح بقيادته للفوز على أتلتيكو مدريد بنهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح لتكون تلك المواجهة هي شرارة تحطيم الأرقام حيث نجح بعد ذلك الريال بالحفاظ على لقبه بالموسمين الماضيين.

وبات زيدان أول مدرب بتاريخ دوري الأبطال ينجح بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية كما عادل رقم أنشيلوتي وبايزلي بالفوز بثلاثة ألقاب.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر بالقول "لقد اتخذت قراري بعدم الاستمرار بتدريب ريال مدريد"

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