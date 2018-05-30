7 لحظات صادمة في تاريخ كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

منذ بداية بطولة كأس العالم عام 1930 يتوالى تسجيل لحظات تاريخية، لا يمكن نسيانها، بل على العكس تناقلها عشاق الرياضة من جيل الى آخر.

فيما يلي قائمة بأبرز اللحظات الغريبة المؤثرة في تاريخ كأس العالم:

1982 مؤامرة ألمانيا والنمسا ضد الجزائر

المؤامرة بدأت بسبب اتخاذ الفيفا قراراً بلعب جميع مباريات النهائي بالتزامن. فعندما وصل فرق ألمانيا والنمسا والجزائر الى النهائيات، كان هناك احتمالات محدودة لنتيجة المبارة بين ألمانيا والنمسا. فإذا فازت ألمانيا بثلاثة اهداف فإن النمسا تخرج، واذا حصل تعادل بين الفريقين فستخرج ألمانيا، ولكن اذا فازت ألمانيا بهدف او إثنين على النمسا فستخرج الجزائر.

فانتهت المبارة بين ألمانيا والنمسا بتسجيل المانيا لهدفين. وكان الجمهور الجزائري خلال المبارة يلوح بأوراق النقدية للتعبيرعن المؤامرة التي تسببت بإخراج فريقهم من البطولة. وقدم الفريق شكوى رسمية لفيفا لكن النتيجة لم تتغير.

1986 يد مارادونا وهدفه

كان مارادونا يلعب مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم في المكسيك. وخلال المباراة بين انكلترا والأرجنتين قفز مارادونا أمام الحارس الإنكليزي وسجل هدفاً بيده في مرمى الخصم من دون أن يلاحظ الحكم ذلك.

1994 إهدار باجيو ركلة الجزاء

وصل المنتخب إلايطالي لنهائي مونديال 1994 بفضل تألق وإبداع اللاعب روبرتو باجيو. وفي المباراة النهائية بين إيطاليا والبرازيل تعادل الفريقان وذهبت المباراة لركلات الترجيح. فتقدم روبرتو باجيو ليسدد فطارت الكرة فوق المرمى واعلن الحكم فوز البرازيل ب 3-2. وأثناء احتفال فريق البرازيل باللقب، بقي باجيو في الملعب وبكى لدقائق طويلة.

2002 مساعدة الحكام لكوريا الجنوبية

أقيم كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية وكانت هي المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق الكوري الجنوبي للدوري الثاني، لكن بمساعدة الحكام. ففي المباراة بين الفريق الكوري والإيطالي قام الحكم الإكوادوري بايرون مورينو بإلغاء هدف الإيطاليين مما تسبب في خسارتهم وخروجهم من المونديال. وفي مباراة اخرى مع المنتخب الإسباني بقيادة الحكم المصري جمال الغندور، الغى هذا الاخير هدفين للفريق الإسباني مما أدى لخروجهم أيضاً.

وقامت فيفا لاحقاً بإقالة الحكمين واتهمت الحكم الإكوادوري بالتواطؤ مع الكوريين، وحصول جمال الغندورعلى سيارة جديدة مقابل مساعدة الكوريين.

2006 ضربة رأس زيدان

أثناء نهائي مونديال 2006 وفي الوقت الإضافي، قام زيدان بالتوجه نحو الإيطالي ماتيرادزي ووجه له ضربة رأس على صدره فأوقعه أرضا، مما أدى إلى طرده وخسارة بلاده اللقب بركلات الترجيح. ويحتمل أن سبب تصرف زيدان هو قيام المدافع الإيطالي بتوجيه شتائم له.

2014 عضة سواريز

لعب لويس سواريز مبارتين فقط في مونديال البرازيل ضد منتخب إنكلترا وإيطاليا. وأثناء المباراة ضد المنتخب الإيطالي قام لويس بعض المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني. وتم معاقبته بمنعه من القيام بأي نشاط كروي لمدة 4 أشهر و9 مباريات دولية، وتعد هذه العقوبة هي الأطول في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

2014 خسارة البرازيل

تعتبر خسارة البرازيل في مباراة 8 يوليو 2014 على استاد مينيراو البرازيلي ضد منتخب ألمانيا من أكبر الخسائر في تاريخ كرة القدم، والتي حطمت سجل البرازيل في عدم الخسارة على أرضها منذ عام 1975. فقد انتهى الشوط الاول للمباراة بـ 5-0 للمنتخب الألماني، ثم اختتمت بالحاق هزيمة ثقيلة بالبرازيل بلغت 7-1.

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