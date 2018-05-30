مواجهة جديدة محتملة بين محمد صلاح وراموس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تحدثت صحيفة "اندبندينت" البريطانية عن احتمالية أن يتقابل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وجها لوجه من جديد، مع سرخيو راموس مدافع منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات كأس العالم “روسيا 2018”.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الاولى بجانب أوروجواي وروسيا والسعودية، بينما تضم المجموعة الثانية التي يلعب فيها منتخب إسبانيا كل من البرتغال والمغرب وإيران.

وكان راموس قد تسبب في إقصاء محمد صلاح من نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخرج النجم المصري مصابا في الشوط الأول، بسبب تدخل قوي من قائد الريال، اعتبرته جماهير الريدز أنه متعمد من جانب راموس، المعروف بتدخلاته القوية.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه الجهاز الفني لمنتخب مصر عودة صلاح قبل انطلاق كأس العالم، أو بحد أقصى بعد مباراة أوروجواي، فإنه حال وصول الفراعنة للدور الثاني في وصافة المجموعة، فإنه على الأرجح سيكون هناك صداما مصريا إسبانيا إذا تصدر الماتادور المجموعة الثانية وهو أمر متوقع ليتجدد الصدام بين صلاح وراموس.

وأوضحت الصحيفة أنه حال تجدد المواجهة بين صلاح وراموس في دور إقصائي بالمونديال فإنها ستحظى باهتمام لا يقل عن اهتمام المتابعين بنهائي كييف بين ليفربول وريال مدريد.

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