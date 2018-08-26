بسبب تدهور العملة.. برلمان إيران يعزل وزير الاقتصاد

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)



عزل البرلمان الإيراني وزير الاقتصاد على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي عقب تفاقم الأزمة وهبوط سعر العملة.

ويتوقع اقتصاديون تفاقم أزمة إيران الاقتصادية على المدى القريب، مع سريان الجزء الأول من العقوبات الأمريكية، في ظل استمرار انسحاب كبرى الشركات العالمية من هناك بخلاف التراكمات المالية والاقتصادية، بسبب ممارسات إيران السياسية الداخلية.



وانتقدت الولايات المتحدة الجمعة الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الايراني، معتبرة أنها ترسل "رسالة خاطئة" إلى النظام الإيراني وتساعده على الاستمرار في "إهمال احتياجات شعبه".

وحذّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك من أن "وضع مزيد من الأموال في أيدي ملالي طهران يعني مزيداً من الأموال لشنّ عمليات اغتيال في تلك الدول الأوروبية نفسها".

وقبل أيام انسحبت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في إيران وقررت وقف جميع أنشطتها هناك في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

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