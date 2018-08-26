ألمانيا تحظر دخول المغربي الذي شارك في هجمات 11 سيبتمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حظرت السلطات الألمانية دخول المغربي منير المتصدق إلى أراضِيها حتى بلوغه سن التسعين، بعد إدانته بالمشاركةِ في تنفيذِ هجمات الحادي عشر من أيلول/سيبتمبر عام 2001 والحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما. ويقضي المتصدق حاليا عقوبةَ السجن في فولسبيتل بألمانيا، وسيتم إطلاقُ سراحه في الخامس عشر من أكتوبر المقبل، وسيتم ترحيلُه فوراً إلى المغرب.

ولم تعلن السلطات عن لحظة ترحيله تحديدا حتى لا يكون هناك خطر على العملية. وقال مجلس الشيوخ بولاية هامبورغ شمال ألمانيا، إنه أصدر حظرا على دخول المتصدق إلى ألمانيا والإقامة فيها حتى الثالث من أبريل 2064.

وكانت المحكمة العليا بهامبورغ قد أدانت المتصدق بالمساعدة في تنفيذ عمليات الحادي عشر من سيبتمبر 2001، التي أدت إلى مقتل ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص، كما أدانته بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وكان المتصدق عضوا فيما يسمى بـ"خلية هامبورغ"، بقيادة محمد عطا، الذي قاد إحدى الطائرتين، اللتين اقتحمتا مركز التجارة العالمي بنيويورك.

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