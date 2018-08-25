مقتل 18 مسلحاً في قصف جوي بمدينة غزني الأفغانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



قُتِلَ 18 مسلحا في إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان ، بغارات جوية نفذها سلاح الجو الافغاني في إطار عمليات جارية بالإقليم ..

وجاء في بيان صادر عن القوات الأفغانية أن 18 مسلحاً على الأقل قتلوا في قصف جوي في منطقة "موكور" خلال العمليات.

وأضاف البيان أنه تم تدمير حاملة جنود مدرعة، طراز "هامفي" كانت طالبان استولت عليها، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر.

يشار إلى أن إقليم غزني أحد الأقاليم المضطربة نسبياً في الأجزاء الجنوبية الشرقية من أفغانستان، حيث ينشط مسلحو طالبان وإرهابيون ينتمون إلى جماعات أخرى، في بعض مناطقه.

وكان مسلحو طالبان شنوا هجوماً منسقاً على مدينة غزني، عاصمة الإقليم، أوائل الشهر الجاري، شهد اشتباكات عنيفة على مدار عدة أيام قبل أن يتم طرد المسلحين من المدينة.

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