"ماكدونالدز" تواجه فضيحة جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



تعرضت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية لفضيحة جديدة هذا الأسبوع، حيث كشفت تقارير صحفية عن استخدام المطاعم الشهيرة لدجاج يعاني العرج وقصور القلب.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن "ماكدونالدز" يواجه انتقادات من قبل نشطاء في مجال الرفق بالحيوان، يزعمون أن المطعم يستخدم دجاجا غير صحي وقد يسبب مشاكل كبيرة لمن يتناوله.

ويرى النشطاء أن هذه الطيور "تربى بشكل عشوائي وغير منظم، من أجل زيادة وزنها بطريقة سريعة".

وتضم قائمة طعام ماكدونالدز بعض المأكولات التي تحتوي على الدجاج، مثل "الناغتس" وشطائر الدجاج وسلطات الدجاج.

ويقول خبراء إن تسريع وتيرة نمو الدجاج يؤثر على عظامها وخصوصا على ساقيها، كما يؤدي إلى إصابتها ببعض أمراض القلب.

وسبق للمطعم الأميركي أن واجه نفس الانتقادات السنة الماضية، مما جعله يصدر سياسة جديدة لرعاية الحيوانات، غير أن المختصين يقولون إنه فشل في معالجة المسألة.

ويعتمد نظام رعاية الطيور على عدد من المعايير من أجل نمو طبيعي وصحي، مثل كمية الضوء في الحظائر والحرارة داخلها، بالإضافة إلى طرق وقايتها من الأمراض، وإبقاء الحيوانات الأخرى بعيدة عن أماكن تواجد الطيور والتأكد من نوعية الطعام والماء المقدم إليها.

ومؤخرا تعرضت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" لفضيحة أخرى، عندما أصيب المئات بالتسمم جراء تناول سلاطات في نحو 15 ولاية أميركية.

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